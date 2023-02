Di Lorenzo: «Napoli consapevole! Scudetto? Grandissima opportunità»

Giovanni Di Lorenzo, Capitano del Napoli primo in classifica, intervistato attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Di Lorenzo ha parlato così del primo posto in classifica e della lotta scudetto: «Immaginare una prima parte di stagione così era veramente difficile, stiamo facendo qualcosa di eccezionale, raccogliendo i frutti del lavoro che abbiamo svolto in estate, durante il ritiro, e che continuiamo a svolgere quotidianamente. Nello spogliatoio si é respirata da subito un`atmosfera molto bella con tanti giovani che hanno voglia di poter dimostrare di far parte di questa squadra dopo un`estate particolare con diverse partenze importanti. La consapevolezza di poter fare bene é nata partita dopo partita, ora sta a noi continuare così. Sarei falso a dire che non abbiamo una grandissima opportunità quest’anno, ma manca tantissimo e non dobbiamo mollare di un centimetro. Dobbiamo stare concentrati solo sul lavoro che è la cosa che ci ha permesso di essere primi in classifica a questo punto del campionato».

Fonte: legaseriea.it