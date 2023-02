Nainggolan: «Ritorno in Italia? Con De Rossi prima per ‘scherzo’! Vi spiego»

Radja Nainggolan, ex giocatore – tra le altre -, dell’Inter oggi nuovo rinforzo della SPAL allenato da Daniele De Rossi suo ex compagno alla Roma, intervistato su Sky Sport ha spiegato com’è nata la trattativa.

RITORNO IN ITALIA – Radja Nainggolan spiega com’è nata la trattativa tra lui e la SPAL con De Rossi: «La trattativa per il ritorno in Italia è nata con una chiamata di Daniele (De Rossi, ndr) che ridendo e scherzando gli ho detto “sì, vengo domani”. Alla fine ho scelto di venire qui, faccio delle scelte in base a quello che voglio io. Ritrovare un allenatore che è stato anche un compagno di mille battaglie è una bella cosa alla sua prima esperienza. Spero possa diventare il migliore allenatore al mondo».