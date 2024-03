Di Livio, perché? : «Arrabbiato con la Juventus, ha facilitato l’Inter»

Angelo Di Livio fa un discorso di poco senso sul confronto tra Juventus e Inter. L’ex calciatore dice questo su TvPlay.

SENSAZIONI – Angelo Di Livio dice qualcosa che non è comprensibile molto bene: «Io sono ancora molto arrabbiato con la Juventus, perché ha facilitato troppo l’Inter. Ero sicuro l’Inter vincesse lo Scudetto alla fine, ma i bianconeri dovevano dare fastidio, essere come mosche che ti girano intorno. Hanno perso punti in partite banalissime e semplici. Questo mi dà molto fastidio. Doveva avere 6-7 punti in più per stare in agguato, hanno dato carta bianca all’Inter per guadagnarsi lo Scudetto. A me Inzaghi piace tantissimo, la sua squadra gioca bene da diversi anni e ha condizione fisica eccellente».