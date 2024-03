Inter Primavera, chi è già salito con Inzaghi? Akinsanmiro l’ultimo

Ebenezer Akinsanmiro contro il Lecce nella scorsa domenica è stato l’ultimo giocatore dall’Inter Primavera salito con Simone Inzaghi. Ce ne sono però stati altri in questa stagione, ecco i nomi.

I PRIMI DUE – Ebenezer Akinsanmiro è l’unico giocatore dall’Inter Primavera che ha esordito in Prima Squadra in partite ufficiali con Simone Inzaghi. Il centrocampista classe 2004 è entrato al minuto 76 di Lecce–Inter al posto di Davide Frattesi e ha anche impressionato per la grande personalità dimostrata. Il giovane però non è il solo ad aver avuto la possibilità almeno di sedere in panchina con il tecnico piacentino. Nel corso dell’anno diversi sono stati i ragazzi di Cristian Chivu chiamati tra i grandi. Il primo è stato Giacomo Stabile, difensore centrale e leader della retroguardia della Primavera. Il 2005 è anche entrato in campo, ma in amichevole contro l’Egnatia ad agosto. In quell’occasione il giocatore segnò addirittura il suo primo gol su assist di Joaquin Correa, il 4-2 definitivo della partita.

Inter Primavera, le presenze in Prima Squadra

GLI ALTRI – Oltre ai due già citati altri cinque sono stati protagonisti. Aleksandar Stankovic è una presenza fissa in Prima Squadra. Molte volte Inzaghi lo ha convocato e portato agli allenamenti di Appiano Gentile. Il centrocampista è forse il ragazzo dal futuro più radioso, la dirigenza gli dà particolare attenzione. Gli infortuni degli attaccanti poi, da Marko Arnautovic fino ad Alexis Sanchez, hanno obbligato Inzaghi a chiamare Makhtar Sarr. Il bomber 2004 di Chivu da fine settembre a novembre è stato convocato in diverse occasioni a causa del problema serio dell’austriaco col numero 8. Entrambi però non sono mai entrati nel rettangolo di gioco con i grandi, stessa sorte per Matteo Motta. Il terzino sinistro ha giocato 15 partite con i piccoli, non è un titolare a causa della presenza del 2007 Matteo Cocchi. L’allenatore ex Lazio lo chiama comunque e lo rende partecipe.

UN EPISODIO – Una situazione particolare si è creata in Benfica–Inter, partita che Inzaghi ha utilizzato per far rifiatare i titolari. Il tecnico in quell’occasione fece un’eccezione, convocando 4 giocatori dalla Primavera. Oltre a Stankovic e Stabile, sono saliti Issiaka Kamate e Mike Aidoo. Il primo è l’esterno e capocannoniere della squadra di Cristian Chivu, è il vero e proprio artefice del cammino quasi perfetto dei piccoli in campionato. Il secondo è il terzino destro titolare, nato nel 2005 e assoluta novità. Gli infortuni di Juan Cuadrado e Denzel Dumfries hanno portato alla scelta del diciottenne. La stagione è ancora lunga, è probabile tra l’altro che in campionato l’Inter abbia vita più facile nelle prossime settimane. Attenzione ai possibili esordi dalla Primavera…