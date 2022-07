Di Gennaro: «Bremer-Inter? L’ideale ma dovrà dimostrare! Dybala, dico…»

Antonio Di Gennaro, in collegamento su Tmw radio, ha parlato di Bremer e di Dybala, giocatori fortemente in orbita Inter. L’opinionista ha accostato alla Joya anche ad altri club

ATTACCO E DIFESA − Antonio Di Gennaro si è espresso su due nomi in orbita Inter: «Paulo Dybala sarebbe il sostituto ideale per Nicolò Zaniolo, al Napoli accenderebbe l’entusiasmo del pubblico ma lì c’è un rinnovamento generazionale ed è un momento particolare. Poi nel 4-2-3-1 del Milan è ideale. Logico che l’Inter sia rallentata, sta pensando prima alle uscite. Ora sta alla finestra e credo che le squadre saranno soprattutto Milan e Roma. Gleison Bremer al posto di Milan Skriniar? Sarebbe l’ideale. Potrebbe giocare a tre o quattro. Certo il Torino è una cosa e dovrà dimostrare molto. Comunque vedremo, ci sono movimenti importanti sui difensori. E quando si smuoverà Lewandowski si smuoverà anche il fronte attaccanti in Europa».