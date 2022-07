Pogba: «In Italia, il livello si è alzato. Vincere il titolo non è facile! Dybala…»

La Juventus ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo acquisto Pogba. Ritorno in Serie A per il francese. Qualche considerazione sul livello del campionato, Inter e Milan di nuovo al top, e Dybala

RITORNO IN ITALIA − Durante la sua presentazione, Paul Pogba, si è espresso anche sul livello del calcio italiano con il ritorno anche di Inter e Milan rispetto alla sua precedente esperienza alla Juventus. «Ho sempre seguito la Juventus, anche quando ero in Inghilterra. La Juventus è sempre il club numero uno qui in Italia. Altre squadre sono cresciute, il livello si è alzato, vincere uno Scudetto non è mai facile. Siamo qui per essere primi e tornare a vincere. Dybala? Non abbiamo parlato del numero, gli ho solo detto che forse tornavo e gli ho chiesto se non voleva stare ancora un pochino con me». Il francese ha anche risposto alla domanda su Dybala.