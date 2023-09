Di Canio: «Inter, rischio di tornare squadra fragile che ne perde 12!»

Prima sconfitta in campionato per l’Inter, dopo cinque vittorie consecutive. Di Canio teme che i nerazzurri possano ripetere alcuni errori della scorsa stagione.

SQUADRA SCIOLTA – Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Paolo Di Canio avanza alcune perplessità sull’Inter. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore su Sky Sport 24: «Inter penalizzata senza Arnautovic? Non è possibile che una squadra così se non ha Arnautovic debba perdere una partita, rischiando anche di perderla 4-1. Invece di allungarsi magari avrebbe dovuto stare un po’ più dietro. La squadra si è sciolta, e soprattutto dopo il 2-1 c’è stato il nulla. Non te lo aspetti da giocatori importanti che hanno la qualità. Certo, il Sassuolo, se concedi spazio, è una delle squadre più terribili. Però non è che se non vinci la devi perdere ogni volta. Perché altrimenti torni al discorso dell’anno scorso: una squadra fragile in certe situazioni, con 12 sconfitte. Perché è vero che l’Inter ha fatto un’ottima stagiona, ma ha anche fatto un terzo del campionato perdendo. Sono dispiaciuto perché non credo che questa squadra dovesse perdere questa partita, perché è più forte di quello che ha fatto vedere».