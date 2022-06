Del Piero: «Lukaku, ritorni sempre difficili. Ma lui ha motivazione in più»

Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di ESPN, dove – tra gli altri temi trattati – ha parlato anche del possibile ritorno all’Inter di Romelu Lukaku (vedi aggiornamenti).

GRANDE RITORNO – Alessandro Del Piero si è espresso così sul possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: «Per come gioca il Chelsea, non ha bisogno di un giocatore con queste caratteristiche. È andato spesso in panchina proprio per questo motivo, poi è emersa a stagione in corso la voglia di tornare all’Inter. Tuchel ha provato a sistemare le cose, ma quando fai certe dichiarazioni vuol dire che la testa non è più alla squadra. In nerazzurro può fare grandi cose, in Italia può essere fisicamente dominante. Ogni ritorno è difficile, ma arriverebbe con grande energia dopo essersene andato da un posto dove non si trova bene».