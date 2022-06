Esposito intervistato da Sportitalia ha parlato del possibile ritorno di Romelu Lukaku, e in breve anche del suo futuro.

RITORNO – Sebastiano Esposito parla in breve del suo futuro e del possibile ritorno dell’ex compagno in nerazzurro : «Lukaku all’Inter? Non so niente, non ci siamo sentiti. Ogni tanto ci scambiamo dei messaggi, anche fino a qualche ora fa, però non so niente. Futuro? Al momento ci godiamo le ferie…».