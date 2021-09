Del Piero: «Inter, attenta non solo a Benzema. Esordio importante»

Alessandro Del Piero – ex capitano e attaccante della Juventus, ora opinionista sportivo – è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid. Sottolineando la pericolosità non solo di Karim Benzema.

ESORDIO IMPORTANTE – Questa l’analisi di Alessandro Del Piero sulla sfida Inter-Real Madrid di questa sera: «La pericolosità del Real Madrid è davanti, non solo con Benzema che è un grande leader e in molte occasioni ha tolto le castagne dal fuoco. Credo che l’Inter debba giocarla con molto coraggio stando attenta dietro e sfruttando il fatto di giocare in casa. Questo ti deve dare qualcosa in più. È una squadra nuova, perché Inzaghi la rende totalmente diversa rispetto allo scorso anno. Questo è un esordio con la E maiuscola, un momento molto importante. Se riesci a fare una grande prestazione e magari una vittoria, puoi avere una grandissima carica».