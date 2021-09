Gentile: «L’Inter per approccio di Inzaghi e lavoro può passare il turno»

Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del percorso passato e presente dell’Inter in Champions League. Inoltre, i nerazzurri hanno le carte in regola per passare il turno

AVANTI − Gentile è fiducioso sul passaggio del turno della Beneamata in Champions League: «L’esperienza è evidente, può essere un ingrediente fondamentale. Lo scorso anno, l’Inter è uscita dopo una serie di partite piuttosto sfortunate diciamo. La svolta ancora non c’era stata, se l’Inter quest’anno avrà un pizzico di fortuna in più può passarlo. Soprattutto per come ha approcciato bene Simone Inzaghi e per come ha lavorato la società credo che l’Inter ha assolutamente le carte in regola per passare il turno e andare avanti in Champions League».