De Zerbi: «Conte, tante giocate codificate anche con l’Inter. Vedi Lukaku»

De Zerbi ospite d’onore di Sportitalia Mercato. Il manager del Brighton ha parlato di tantissimi temi fra cui anche un profilo di Conte, suo avversario di recente in Premier League col Tottenham, ricordando quanto fatto con l’Inter.

RIVALI IN INGHILTERRA – Roberto De Zerbi elogia Antonio Conte, contro cui il suo Brighton ha perso 0-1 di recente: «Lui all’inizio, col Pisa e con il Bari, ha iniziato col 4-2-4. Alla Juventus ha fatto il 3-5-2, con tantissime giocate codificate e un modo di attaccare chiaro così come il modo di difendersi. Era così l’Inter, è stato così il Chelsea. Col Tottenham, contro di me, è tornato al 3-5-2 ma prima giocava 3-4-3. Vedi quando giocava con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: la prima punta fa il velo e va a ricevere palla sotto, mentre l’altra va incontro».