Longhi: «Inter, troppi gol ma non è giusto parlare di difesa! Il problema…»

L’Inter della prima parte di stagione ha incassato decisamente troppi gol. Longhi non vuole puntare il dito solo verso i difensori ma allarga il raggio anche agli altri reparti della squadra. Il suo intervento a Radio Sportiva.

VISIONE TOTALE – L’Inter di Simone Inzaghi ha subito finora troppi gol. Secondo Bruno Longhi non è giusto puntare il dito solo contro i difensori: «Francamente sono eccessivi i gol subiti dall’Inter rapportandoli alle stagioni precedenti. Non ha funzionato la difesa, alcuni giocatori come per esempio Milan Skriniar sono entrati tardi in condizione. Stefan de Vrij ha tentennato, però rimango dell’idea che sono difensori forti e il problema andava riscontrato in un centrocampo più adatto a costruire che a fare filtro. Parlare di difesa vuol dire ignorare quello che devono fare gli attaccanti. Accetto che si dica che l’Inter ha preso troppi gol ma non è giusto dare addosso alla difesa perché risente dell’andamento di tutta la squadra».