De Sisti: «Dietro al Napoli manca la continuità. Speriamo meglio in Europa»

Giancarlo De Sisti intervenuto telefonicamente sulle frequenze di Rai Radio 1 ha espresso la sua opinione riguardo la lotta al vertice in Serie A.

DISCONTINUE – De Sisti ha parlato così della lotta al vertice in Serie A: «Manca la continuità ad alcune squadre per renderci conto che il livello è discreto, non come quello che ho visto ai Mondiali dove sono cresciute le squadre piccole e sconosciute, ma quelle grandi hanno deluso. Speriamo facciano meglio le italiane in Europa. Il Napoli gioca meglio di tutti e sta avendo risultati. Ci sono delle squadre che mi piacciono, altre un po’ meno».