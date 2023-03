Inzaghi, l’assenza di Gosens porta a fare scelte obbligate e azzardate

L’assenza di Robin Gosens per infortunio porterà Simone Inzaghi a dover effettuare scelte obbligate in vista del match contro il Porto

ASSENZA PESANTE – Questa mattina è arrivata la notizia dell’assenza di Robin Gosens per la sfida contro il Porto (qui i dettagli). Il tedesco non sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta al Do Dragao. Il tecnico piacentino dovrà quindi rivedere i suoi piani tattici. Quasi sicuramente il numero 8 sarebbe partito dalla panchina, subentrando a partita in corso al posto di Federico Dimarco. Il numero 32 ha dimostrato, anche nel match di andata, di non riuscire a reggere i ritmi alti in Champions League.

SOLUZIONI – Inzaghi però potrebbe avere delle soluzioni da adottare, nonostante l’assenza del numero 8. Con il rientro di Milan Skriniar, è probabile che Matteo Darmian agisca da titolare sulla fascia destra. Nel secondo tempo, Inzaghi potrebbe puntare su Denzel Dumfries, spostando Darmian sulla sinistra e dando la possibilità a Dimarco di uscire nel momento di difficoltà. Cosi l’olandese, che contro lo Spezia ha causato il rigore del vantaggio avversario, dovrà dimostrare di aver recuperato mentalmente dalla trasferta in Liguria e cercare di dare il suo contributo in una partita fondamentale per le sorti della squadra nerazzurra.