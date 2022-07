De Paola: «Inter, Skriniar difetto! Addio nascosto. Le difese fanno vincere»

Paolo De Paola, in collegamento su TMW Radio, ha parlato dell’addio di Skriniar dall’Inter. Cessione molto pesante secondo il giornalista che sta passando in secondo piano

DIFETTO − De Paola non d’accordo con l’Inter sul privarsi di Skriniar: «L’Inter attraverso Beppe Marotta sta agendo bene e coprendo i propri difetti. Il vero difetto è Milan Skriniar, la sua cessione è tenuta nascosta. Occhio alla partenza di Skriniar, sono le difese che fanno vincere il campionato. Si sta tenendo sotto banco l’addio dello slovacco, la sua assenza è molto importante per l’Inter. Non bisogna sottovalutarla. Al momento si parla di Dybala, Lukaku, Mkhitaryan ma anche lui è altrettanto fondamentale».