Bremer, difensore al raduno del Torino ma cessione in arrivo? La situazione

Anche Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano del Torino, presente al raduno della squadra granata. Cessione a giorni per lui?

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha trovato anche Gleison Bremer tra i giocatori della rosa ridotta presenti al Filadelfia nel primo giorno della nuova stagione della squadra granata. Il difensore, obiettivo di mercato dell’Inter, intende lasciare il club torinese e ci sarebbero diverse trattative in corso, non però concretizzatesi. La partenza del Torino per l’Austria è prevista per il prossimo 11 luglio. Prima di quel giorno però la cessione del centrale brasiliano potrebbe essere definita.

Fonte: Sport.Sky.it