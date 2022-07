Pinamonti sempre nel mirino dell’Atalanta, con l’Inter si va avanti − Sky

Pinamonti è sempre in orbita Atalanta. Gli orobici hanno messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che però non abbassa le sue pretese. La trattativa tra i due club va comunque avanti

CONTINUA − Si va avanti per Andrea Pinamonti. Atalanta e Inter devono però trovare l’accordo per chiudere questa operazione. L’attaccante, classe 1999, ha già dato il suo gradimento agli orobici che oggi hanno iniziato il proprio ritiro pre-campionato. Atalanta che peraltro ha ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto Matteo Pessina al Monza. Tra Inter e Atalanta la distanza continua ad esserci. La Beneamata chiede, come riporta Sky Sport con Alessandro Sugoni, 20 milioni di euro. Atalanta che al momento non è disposta ad arrivare a quelle cifre. C’è da trovare un punto di caduta.