Dybala-Inter non si chiude, Antun parla con altri: contatti in Premier League

Dybala e l’Inter tardano a chiudere tant’è che il suo entourage lo sta proponendo un po’ in giro a diverse squadre. Sul giocatore non solo squadre di Serie A ma anche due big della Premier League

PREMIER LEAGUE − Futuro incerto per Paulo Dybala. L’Inter non lo ha mollato ma la chiusura tarda ad arrivare anche perché i nerazzurri dovranno prima cedere qualche attaccante di troppo. Inoltre, tra le due parti manca ancora l’accordo definitivo con un problema sulle commissioni per l’agente Jorge Antun. Lo stesso Antun che adesso si sta guardando un po’ intorno. Secondo il Daily Star, due club di Premier League avrebbero messo gli occhi su Dybala: il Manchester United e l’Arsenal. I Red Devils sono ai ferri corti con Cristiano Ronaldo e la Joya potrebbe sostituirlo. I Gunners, al loro volta, dopo aver chiuso Gabriel Jesus pensano anche all’argentino per costruire un super attacco.