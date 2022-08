De Paola: «Inter, qualcosa da rivedere ma no a esagerazioni su Inzaghi»

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e Tuttosport, ha parlato anche dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro la Lazio.

SERIE A – Queste le parole di Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio, sul campionato di Serie A che non vede alcuna squadra a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. «Il Napoli poteva ritrovarsi da solo a punteggio pieno, ma al primo ostacolo vero che ha trovato davanti è stato fermato. Pur con una sconfitta rovinosa l’Inter è a un punto dalla vetta, fa impressione la Juventus dietro al Torino. Il Milan sembra una macchina da guerra in questo momento, siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato. Ci sono un po’ di cose da rivedere intorno alla Juventus. Non è accettabile che dopo un aumento di capitale di 700 milioni alla seconda giornata dopo un pareggio a Genova si debba sentire “la Juve non ha preso gol”. È troppo poco, anche quanto visto contro una Roma che è stata poca roba a Torino».

INZAGHI – De Paola sugli errori di Simone Inzaghi in Lazio-Inter. «Ha sbagliato la partita con i tre cambi? La sbaglia anche con l’approccio, sicuramente hanno inciso i cambi e le scelte tattiche di Inzaghi, dall’altra parte ho visto un miglioramento della Lazio e Sarri la sta portando a un certo livello di gioco. I tre gol della Lazio nascono però da tre errori individuali gravi della difesa dell’Inter. Si è visto un Lukaku molto spento, e ora si aggiunge anche lo stop fisico. C’è sicuramente qualcosa da rivedere, ma non sono d’accordo con l’esagerazione dei commenti nei confronti di Inzaghi».