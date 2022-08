Bernardi: «Sconfitta Inter pesante, Inzaghi sfrutti bene Lukaku! Conte…»

Bernardi commenta la sconfitta dell’Inter contro la Lazio. In particolare l’ex pallavosita, ospite a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, si sofferma sulle caratteristiche di Lukaku, che Inzaghi dovrebbe sfruttare meglio sull’esempio di Conte. Analizza, poi, anche le difficoltà della stagione, densa di partite a causa del Mondiale.

SCONFITTA PESANTE – Lorenzo Bernardi esprime la sua opinione su Lazio-Inter: «La sconfitta dell’Inter contro la Lazioè stata inattesa per come è arrivata ma non la sconfitta in sé. Perché all’inizio del campionato, con un mercato in continua evoluzione, è difficile fare bene. È una sconfitta un po’ pesante perché in un determinato momento la Lazio aveva preso il sopravvento in campo. Siamo ancora all’inizio. E quasi tutte le squadre, tranne il Milan che sta giocando forse meglio, devono trovare una propria identità. Questa stagione, poi, è molto particolare. Con un Mondiale che inizia a novembre le partite iniziali diventano decisive. Poi, al rientro, la ripresa delle coppe europee avrà una ripercussione non di poco sui club». Così, Bernardi inquadra la situazione in casa Inter, dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio.

CARATTERISTICHE LUKAKU – Bernardi aggiunge, poi, alcune considerazioni sulla stagione complicata che attenderà i nerazzurri. Da tifoso interista, Bernardi si lascia andare anche a dei commenti su Romelu Lukaku (appena infortunatosi, ndr – vedi articolo) e su come Simone Inzaghi dovrebbe sfruttare le caratteristiche dell’attaccante belga: «Io sono un tifoso interista “da bar”, ma la cosa che mi è balzata all’occhio è che Lukaku può diventare determinante. E, come tutti i giocatori, andrebbe sfruttato al meglio per le caratteristiche che ha. Spesso, chiedere a un giocatore di adattarsi al sistema di gioco che vorrebbe sviluppare l’allenatore diventa un po’ controproducente. Magari è questo che, ora, non gli permette di esprimere tutto il suo potenziale. Antonio Conte, invece, lo utilizzava in un altro modo. In un altro gioco!». Questo il pensiero di Bernardi su Lukaku, in attesa che rientri dall’infortunio.