De Paola: «Inter, 2ª stella finto orgoglio. Valore stelle sulla maglia depotenziato»

Paolo De Paola ha parlato dello scudetto della seconda stella, sempre più vicino, per l’Inter. Le dichiarazioni del giornalista.

SECONDA STELLA – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che scudetto sarà per l’Inter? È lo scudetto della seconda stella, anzi è quello della seconda stella con un titolo non ottenuto sul campo. Mi permetto di dire solo questo, ovvero che la trascinatrice della stella è sempre stata la Juventus, che poi ha deciso di non mettere la terza stella. È un’ostentazione messa da parte dalla Juventus, la voglia di seconda stella fa capire quanta soggezione ci sia nei confronti della Juve stessa. È un finto orgoglio e una finta ambizione, dalla Federazione fu fatto un pastrocchio assegnando uno scudetto che non andava assegnato. È stato depotenziato il valore delle stelle sulla maglia, se la Juve non mette la terza e si sta avvicinando alla quarta fa capire che non conta più nulla».