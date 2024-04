Inter, 90 minuti per chiudere un cerchio. Inzaghi non dimentichi!

L’Inter ha 90 minuti per chiudere definitivamente il cerchio contro il Milan. Tra sette giorni c’è l’appuntamento con la storia, Simone Inzaghi non dimentichi nulla.

RICORDI – Sfottò, striscioni durante la sfilata, mesi e mesi di ironia su ciò che è successo due anni fa. Simone Inzaghi non deve assolutamente dimenticare tutto questo, perché il suo appuntamento con la storia c’è già stato al suo primo anno da allenatore dell’Inter. In quella situazione chiuse con 84 punti, lasciando al Milan il diciannovesimo scudetto. Quella stagione è costata tanto all’allenatore, soprattutto in termini di fiducia dall’ambiente. I tifosi non hanno più creduto in lui, la dirigenza ha scricchiolato anche l’anno dopo.

VENDETTA – Il 22 aprile dalle ore 20.45 si può chiudere definitivamente un cerchio. Quel maledetto 2022 sarà dimenticato, ma meglio farlo nel derby contro il Milan. Sì, perché si scriverebbe una pagina importante della storia di questo scontro. Sì, perché sarebbe un’ulteriore macchia dopo i cinque derby consecutivi persi e il 5-1 dello scorso settembre. Sia chiaro, non è obbligatorio ottenere un successo per l’Inter, lo scudetto arriverà e non sarà decisivo l’impegno di San Siro. Il discorso è legato prettamente al passato, a ciò che vorrebbe dire per i tifosi rossoneri perdere anche stavolta. La paura dall’altra parte è tantissima, nella Milano nerazzurra ci si gode la prima settimana di attesa per la seconda stella. Magari da mostrare davanti alla loro faccia.