De Grandis shock su Lukaku: «Nero dell’Inter fortissimo in progressione»

Stefano De Grandis, opinionista di “Sky Sport”, si è espresso così su Romelu Lukaku: espressione a dir poco fuori luogo. Ecco le sue dichiarazioni

IMBARAZZO – Scivolone di Stefano De Grandis, ospite negli studi di “Sky Sport 24”. Parlando del rendimento di Romelu Lukaku con le neopromosse, l’opinionista si è espresso così: «Quel signore abbronzato vicino a te (riferendosi ad un’immagine di Lukaku, in grafica alle spalle di De Grandis e Riccardo Trevisani) devo dire che il nero dell’Inter è fortissimo in progressione e fa paura in campo aperto. Ha fatto fatica contro squadre come il Napoli che si difendevano però in maniera diversa rispetto allo Spezia».