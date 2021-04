Lukaku e le neopromosse: rapporto dolcissimo. Pronto per lo Spezia

Lukaku ha messo a segno sei reti in quattro partite contro le tre squadre neopromosse in Serie A. Mercoledì sera, allo stadio Alberto Picco, l’Inter affronterà lo Spezia. Conte vuole ritrovare i gol del belga

A SECCO – Romelu Lukaku, contro il Napoli, è rimasto a secco per la seconda partita di fila. Non un dramma, ma certamente una notizia di questi tempi. Anche Lautaro Martinez non è riuscito a trovare la via della rete allo stadio Diego Maradona. Entrambi avranno l’occasione di rifarsi contro lo Spezia, mercoledì sera (vedi articolo).

SENTENZA – L’attaccante belga, nello specifico, ha mostrato un ottimo rapporto con le neopromosse. In quattro partite giocate finora, contro Crotone, Spezia e Benevento (due volte), Lukaku ha segnato sei gol, di cui due doppiette. La prima di queste doppie marcature è arrivata all’esordio, contro il Benevento (2-5 per i nerazzurri). Un gol anche nelle vittorie contro Spezia (nel 2-1 dell’andata) e Crotone (6-2 del 3 gennaio scorso). Doppietta anche al ritorno col Benevento, nel 4-0 del 30 gennaio. Antonio Conte sta già caricando il suo ariete.