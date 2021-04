Secondo quanto riporta “Sky Sport”, la UEFA avrebbe programmato una riunione straordinaria del suo Comitato Esecutivo. La nascita della Superlega potrebbe spingere l’ente all’esclusione dalle cinque squadre, coinvolte nel progetto, al momento impegnate in Champions League ed Europa League

ROTTURA – La nascita della Superlega pare destinata a cambiare il calcio così come lo conosciamo oggi. Il dibattito sta infuocando in queste ore e sono piovuti pareri illustri, in larga maggioranza contraria a questo progetto trainato da Andrea Agnelli, dalla Juventus e da altre 11 squadre (per ora). La UEFA ha minacciato pesanti ritorsioni, anche attraverso le parole del presidente Aleksander Ceferin (QUI le sue parole, rivolte anche all’Inter).

BIVIO – Secondo “Sky Sport”, inoltre, è stata fissata per venerdì 23 aprile una riunione straordinaria del Comitato Esecutivo, causa Superlega. Sempre secondo l’emittente televisiva, sarebbe al vaglio l’ipotesi di esclusione immediata di cinque club, che hanno aderito al progetto Superlega, e che al momento sono impegnate in Champions League ed Europa League. Si tratta di Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Manchester United.

Fonte: Sky Sport