Dagli studi di “Sky Sport 24”, il noto opinionista De Grandis ha commentato l’arrivo di Inzaghi all’Inter. Qualche battuta anche sul mancato trasferimento di Conte al Tottenham

ENTUSIASMO INZAGHI − Secondo Stefano De Grandis, l’ex tecnico della Lazio è una buona scelta per l’Inter: «Dal punto di vista dell’entusiasmo, Simone Inzaghi è un allenatore che ha tantissima voglia anche con rose più deboli di quella attuale all’Inter. Bisogna combattere, perché Antonio Conte è andato via a causa della partenza di alcuni big. Romelu Lukaku resta, Achraf Hakimi se ne va. Ma all’Inter, il salto c’è anche per la Champions League. L’Inter non farà tante cessioni secondo me».

SPURS DIETRO LE BIG − Secondo De Grandis, Conte non ha voluto accettare di trasferirsi al Tottenham (vedi aggiornamento, ndr) poiché ci sarebbero state diverse difficoltà: «La decisione di Conte non è sorprendente perché con il Tottenham bisogna fare un lavoro molto più difficile. Parte subito dietro le altre big e Conte è uno che ha ambizione e vuole vincere immediatamente».