De Vrij è più carico che mai per giocare i prossimi Europei con la maglia della Nazionale Olandese. Il numero 6 nerazzurro, intervistato dall’emittente olandese ELF Voetbal, ha parlato della sua capacità di adattarsi a giocare sia in una difesa a cinque che a quattro. Una battuta anche sulla vittoria dello scudetto con la maglia dell’Inter

PIÙ MODULI − Stefan de Vrij, tornando sul tema difensivo (vedi dichiarazioni), ha affermato di come all’Inter si è adattato molto bene nel giocare con diversi moduli: «All’Inter abbiamo giocato con cinque difensori (nel 3-5-2 di Antonio Conte, ndr), ma questo non significa che lo spero. Ho fatto una buona stagione in quel ruolo all’Inter. Mi sta bene. In passato abbiamo giocato anche con quattro difensori (all’Inter nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, ndr) potrei farlo anche io senza problemi nella Nazionale Olandese».

VITTORIA SCUDETTO − De Vrij ha poi risposto alla domanda sulle sensazioni relative alla vittoria del titolo con la maglia dell’Inter: «Finalmente! Mi sono sentito sollevato. Gioia. Un campionato in una competizione importante… bellissima. Dopo l’ultima partita di campionato ero felice di prendermi una pausa di qualche giorno. L’anno scorso, dopo la finale di Europa League, ho potuto prendermi solo una settimana di ferie. Da giugno ho giocato più di sessanta partite. Avere questo ritmo è bello, ma lo è anche essere liberi per un po’».

Fonte: ELF Voetbal − Sander Berends