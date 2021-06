Gavranovic: «Sono tifoso dell’Inter, felice per lo scudetto! Italia forte, ma…»

Gravanovic, attaccante della Dinamo Zagabria, è stato intervistato dal quotidiano svizzero Blick, parlando di come sia un grande tifoso dell’Inter. L’attaccante svizzero ha anche risposto alla domanda sulla futura gara contro l’Italia a Euro 2020

FELICE PER LO SCUDETTO − Mario Gavranovic ha voluto esprimere la sua fede per l’Inter, elogiando la squadra nerazzurra per la vittoria del titolo: «Sono sempre stato un tifoso dell’Inter. E non c’è nemmeno da chiedere: sì, sono molto contento che l’Inter è diventata campione d’Italia!».

ITALIA ATTENTA− Gavranovic ha poi parlato della futura sfida contro la nazionale azzurra a Euro 2020 (seconda partita del girone A, ndr): «Questa partita è speciale per tutti noi. L’Italia è l’Italia. Un paese di calcio e quattro volte campione del mondo. Ho giocato contro di loro solo con le nazionali giovanili. L’Italia è molto forte. Ma abbiamo anche grandi qualità. Possiamo vincere anche questa partita».

Fonte: Blick − Michael Wegmann