De Carolis: “Manca uniformitÃ , l’Inter ha ragione: campionato falsato”

De Carolis: “Manca uniformità, l’Inter ha ragione: campionato falsato”

Guido De Carolis, giornalista del “Corriere della Sera” è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sul caso partite rinviate dando ragione all’Inter che si lamenta di un campionato ormai falsato

CAMPIONATO FALSATO – De Carolis dà ragione all’ Inter e a Marotta: «Se è vero che è stato offerto il rinvio all’Inter, bisogna dire che la Lega ha emesso un comunicato di porte chiuse poi ha fatto slittare le partite. Qualcosa non ha funzionato. L’Inter non voleva giocare a porte chiuse, ma si doveva giocare anche Inter-Sampdoria a porte chiuse. L’Inter ha ragione a dire che il campionato è falsato, l’Inter a maggio dovrebbe giocare una serie di partite decisive una dietro l’altra e dovesse arrivare in finale di Coppa Italia si rischierebbe di giocare Inter-Sampdoria al 30 maggio, non è regolare. Sarebbe stato meglio sospendere tutto il campionato e trovare una data, ma fare questo spezzatino falsa il campionato. La Lazio da qui alla fine dovrà giocare 12 partite, l’Inter potenzialmente 23, c’è uno squilibrio evidente».

TUTTI A PORTE CHIUSE – Secondo De Carolis ci voleva uniformità nelle decisioni: «Per me tutti a porte chiuse era la soluzione migliore ed era anche l’indicazione del governo. Bisogna salvaguardare la regolarità del campionato. Il calcio ha un impatto sociale importante, bisognava giocare a porte chiuse con uniformità nelle decisioni, altrimenti ha ragione Marotta dicendo che il campionato è falsato».

MANCA UN PROTOCOLLO – In Italia, a differenza che nella Uefa, manca un protocollo chiaro: «La Lega in altre situazioni non ha usato lo stesso metro, per questo dico che è tutto sbagliato. In Europa non ci sono problemi, le regole sono chiare, decide la Uefa e non all’ultimo minuto, tanto è vero che Inter-Ludogorets si è giocata a porte chiuse. La Lega Calcio non ha un protocollo adeguato e si è visto tutto il caos, si è visto che il calcio italiano in certe situazioni è pasticcione e impreparato».