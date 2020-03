Pistocchi: “Rinvio Juventus-Inter, no nerazzurri non sportivo? Lazio perÃ²…”

Pistocchi: “Rinvio Juventus-Inter, no nerazzurri non sportivo? Lazio...

Maurizio Pistocchi attacca Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, che aveva indicato il club nerazzurro come responsabile del rinvio di Juventus-Inter a maggio

TWEET – Maurizio Pistocchi va all’attacco di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, che aveva indicato l’Inter come squadra di fatto responsabile del rinvio di Juventus-Inter al 13 maggio. Il giornalista ha infatti replicato su Twitter ricordando un precedente: “L’Atalanta chiede l’anticipo della gara con la Lazio, prima della Champions, la Lazio non accetta. Tutto OK. La Juve chiede di spostare la gara con l’Inter al lunedì, l’Inter-che gioca giovedì a Napoli la semi-finale di C.Italia- non accetta. Non è sportiva. Scopri le differenze“.