De Biasi: «Barella il migliore del 2021, identifica il calciatore evoluto»

De Biasi vota Barella come miglior giocatore del 2021 che sta per concludersi. Il commissario tecnico dell’Azerbaigian, intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio, sceglie come top dell’anno il centrocampista dell’Inter.

AL VERTICE – Gianni De Biasi non ha dubbi sul miglior giocatore del 2021: «Io direi Nicolò Barella, sinceramente. A me piacciono gli agonisti, quelli che non si risparmiano, generosi, che hanno capacità di inserirsi e vanno al tiro prendendosi responsabilità. Un ragazzo giovane, di prospettiva, punto fondamentale per la nostra nazionale. Credo che Barella, a mio avviso, in questo momento sia il giocatore che identifica il modello del calciatore evoluto e di prospettive importanti».