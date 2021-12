Sconcerti: «Miglior allenatore 2021? Non Conte e Inzaghi, solo metà»

Sconcerti è intervenuto in collegamento durante Maracanà su TMW Radio. Il giornalista, nel dare i giudizi di fine anno, non premia né Conte né Inzaghi come miglior allenatore del 2021 in Italia.

SCELTA DIFFERENTE – Mario Sconcerti deve trovare il miglior tecnico dell’anno: «Quello che sta facendo Simone Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Inzaghi però ha sbagliato la prima parte della stagione (alla Lazio prima di passare all’Inter, ndr), dove non è stato in grado di fare qualcosa di meglio. Si parla di anno, per questo io direi un nome nuovo come Vincenzo Italiano: ha fatto qualcosa di eccezionale fra Spezia e Fiorentina. Se viene chiesto un anno Antonio Conte ne ha fatto solo metà. La seconda parte l’ha ricominciata da poco, io devo giudicare le due mezze stagioni altrimenti guardiamo sempre la classifica a metà. Conte si fa ricordare da solo per i risultati, però ha vinto un campionato all’Inter dopo una campagna acquisti del genere: ci stava».