Damascelli: «L’Inter sa le difficoltà domenica. La Lazio rischia la crisi»

Lazio-Inter domenica metterà di fronte due squadre non certo reduci da una due giorni di Champions League esaltante, anzi tutt’altro. Per Damascelli la partita dell’Olimpico porta molti più rischi per Sarri, vista la situazione: le sue parole da Radio Radio – Lo Sport.

IN BILICO – Tony Damascelli usa la giornata di Champions League appena conclusa per spostarsi sulla Serie A domenica: «Paradossalmente, fino a un certo punto, ci aspettavamo di più dall’Inter a San Siro che dalla Lazio a Madrid. Ma adesso c’è il campionato e non è che ci sono tante alternative: la classifica dice che la Lazio ha ventuno punti, -17 dall’Inter. Se devono diventare venti dopo sedici partite sarebbe gravissimo. Questo cosa significa? Che l’Inter sa benissimo la difficoltà della partita. Simone Inzaghi conosce benissimo l’ambiente laziale e le caratteristiche della Lazio in questo momento, che mi auguro non sia quella del secondo tempo di Madrid. Però ha una grande occasione e, se dovesse mancarla, non dico che sarebbe un fallimento ma una crisi manifesta sì. Quindi la Lazio è chiamata alla partita verità, senza però ricorrere alla solita frase che è come una finale: lasciamola fare a certi calciatori o certi allenatori, che magari non l’hanno mai giocata».