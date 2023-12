Lazio-Inter, Sarri sorride: recuperano quasi tutti. Definiti i rientri

Lazio-Inter vedrà quasi tutti gli effettivi di Sarri a disposizione. Arrivano novità sulle condizioni dei diversi giocatori acciaccati in casa biancoceleste, tutti pronti a tornare in campo domenica alle 20.45.

TUTTI PRONTI – Lazio-Inter sarà il prossimo impegno per i biancocelesti di Maurizio Sarri, sconfitti 2-0 ieri dall’Atlético Madrid in Champions League. Lì non c’era Nicolò Rovella, che era squalificato. In vista di domenica scontato il suo rientro nel centrocampo con Mattéo Guendouzi e Luis Alberto. Come annuncia Matteo Petrucci di Sky Sport, previsto anche il recupero di Patric, semplicemente influenzato e senza problemi fisici, ma le buone notizie in casa Lazio sono anche per Alessio Romagnoli che è tornato in campo e lavorerà in questi giorni. C’è la possibilità che possa partire addirittura dall’inizio, nonostante lo stop per infortunio. Prevista poi la presenza di Manuel Lazzari e Felipe Anderson nell’undici titolare di Sarri per Lazio-Inter, con Gustav Isaksen unico assente.