Dalmat: «Sorpreso da questo Mondiale! Ma ora ritorna l’Inter, sarà difficile»

Stephane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, dopo aver espresso la sua opinione riguardo il Mondiale, attraverso il suo profilo Instagram ha parlato anche della ripresa del campionato con l’Inter impegnata con il Napoli.

MONDIALE E INTER – Dalmat esprime una sua opinione sul Mondiale, ma anche sull’imminente ritorno dei nerazzurri: «Il calcio di oggi non è più come quello di tanti anni fa, quando alcuni risultati erano scontati. Adesso è difficile giocare anche contro l’Arabia Saudita. La qualità del calcio è migliorato o si è abbassato? Sta di fatto che sono comunque sorpreso da quanto visto in questo Mondiale. Dal punto di vista tecnico molti giocatori non giocano allo stesso livello di quando li vedi nei loro club. Lasciando stare questo, sono molto eccitato perché tra un po’ ricomincia il campionato con l’Inter che ha una seconda parte molto difficile (subito il Napoli alla ripresa, ndr). Forza Inter!».