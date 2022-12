Croazia-Belgio, per Brozovic tanta corsa ma nessun guizzo: la pagella – TS

Croazia-Belgio è terminata col punteggio di 0-0. Prestazione solida ma senza acuti di Brozovic. La pagella secondo Tuttosport

NESSUN ACUTO – Croazia-Belgio è terminata col punteggio di 0-0. Un risultato che regala alla Nazionale croata la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Per Brozovic, secondo Tuttosport, una prestazione sufficiente: voto 6 per il centrocampista dell’Inter che corre tanto, ma spesso non riesce a trovare la profondità ed il guizzo giusto.

Fonte: Tuttosport – A. Scu