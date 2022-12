Zeman: «Juventus finisce spesso sotto l’attenzione delle procure! Ma non sarà l’unica»

Zdenek Zeman, a margine della presentazione della sua autobiografia “La bellezza non ha presso” che si è tenuta in una libreria di Roma, intervistato da Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo quanto accaduto alla Juventus. Presenti alla presentazione del libro anche ex Inter come Luigi Di Biagio, Giuseppe Favalli e Sinisa Mihajlovic.

CAOS – Zeman commenta le vicende legate al mondo Juventus, ma fa riferimento anche ad altre società calcistiche: «Questo club finisce spesso sotto l’attenzione delle procure, ma non credo solo la Juventus abbia attuato queste pratiche, le altre procure dovrebbero svegliarsi. La FIGC dice che le plusvalenze si possono fare, questo è sbagliato. Più passa il tempo e più la finanza sarà protagonista. Il calcio sta male tecnicamente e finanziariamente».