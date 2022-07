Dalmat: «Dybala, si chiude tra pochi giorni. Resta da capire una cosa»

Stephane Dalmat, ex centrocampista con un passato anche all’Inter, ha parlato con un video sul suo profilo Instagram ufficiale del possibile arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro.

AFFARE SICURO – Stephane Dalmat non ha dubbi: Paulo Dybala sarà un giocatore dell’Inter. L’ex centrocampista nerazzurro ha espresso così la sua opinione sull’affare: «Ho letto che l’arrivo di Dybala è possibile solo con l’addio di un attaccante. Sarebbe ottimo, anche se è difficile lasciare andare un giocatore che ha dato tutto per l’Inter. Ma questo fa parte del calcio. Aspettiamo di vedere se sia Sanchez o un altro a fare spazio a Dybala. Lui, Lukaku e Lautaro Martinez formerebbero un attacco in grado di fare male a chiunque sia in campionato che in Champions League. Penso che tra pochi giorni l’affare si chiuderà, sono quasi sicuro».