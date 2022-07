Dzeko sicuro della sua posizione: sta bene all’Inter, altre ipotesi nulle – Sky

Dzeko si aggiunge alla lista di quelli che non vogliono assolutamente lasciare l’Inter in questa stagione. Come ripreso da Sky Sport, l’attaccante bosniaco per il momento non vede altre soluzioni lontane da Milano per la sua carriera

DA TITOLARE A VICE – Non si sente assolutamente “toccato” dal ritorno di Romelu Lukaku a Milano l’attuale numero 9 nerazzurro. Anche Edin Dzeko sta bene a Milano, con il suo contratto fino al 30 giugno 2023, e vuole restare all’Inter per un’altra stagione. Come riportato da Manuele Baiocchino – giornalista di Sky Sport – al momento l’attaccante bosniaco non prende in considerazione altre destinazioni. Quindi nessuna ipotesi di cessione. Di conseguenza Dzeko si candida per essere il vice-Lukaku nella nuova Inter di Simone Inzaghi (vedi focus).