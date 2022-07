Dybala, contromossa United: Cristiano Ronaldo lo spinge lontano dall’Inter! – SM

Dybala vorrebbe continuare a giocare in Italia ma a questo punto non ci sono più certezze sul suo futuro. E adesso anche l’Inter rischia di perdere le sue certezze. Come riportato da Sport Mediaset, torna prepotentemente l’ipotesi Premier League come conseguenza di quello che sta succedendo in Inghilterra con l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo protagonista

CR7 DOMINO – A sorpresa Cristiano Ronaldo, dopo aver deciso di lasciare nuovamente il Manchester United, è vicinissimo al Chelsea, pronto a investire sul portoghese. E ciò porta lo United a trovare in fretta un nuovo rinforzo in attacco. Da qui parte l’offensiva inglese per Paulo Dybala (vedi editoriale). Svincolato di lusso nel reparto offensivo. Come appreso da Sport Mediaset, lo United ha già avviato i primi contatti con l’entourage di Dybala. E si tratta di una contromossa che può insidiare l’Inter, visto che appena 24 ore fa è stato raccontato il contrario proprio sullo United. Il futuro di Cristiano Ronaldo condizionerà anche la scelta di Dybala? Per completezza di informazione, bisogna ricordare che la stella portoghese vuole lasciare lo United perché non si è qualificato in UEFA Champions League. E anche Dybala ha intenzione di essere protagonista nell’Europa che conta dopo aver lasciato la Juventus, in teoria…