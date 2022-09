Daino: «Skriniar al momento rifiuta, un peso per l’Inter. Inzaghi riaccenda»

Daino vede dalle parole di Skriniar in conferenza stampa (vedi articolo) un problema da non sottovalutare per l’Inter. L’ex difensore, nel corso di Sportitalia Mercato, chiede a Inzaghi un cambio di ritmo.

DOVE LE DIFFICOLTÀ? – Daniele Daino prova a trovare i motivi dell’inizio di stagione altalenante: «Intanto secondo me molti giocatori importanti dell’Inter non sono in condizione. Se il problema è la condizione è generale, con giocatori importanti che non stanno dando la loro migliore prestazione. Detto questo l’assenza di Romelu Lukaku, su cui fa molto affidamento, fa sì che ci si aspetti da Edin Dzeko e Joaquin Correa che si facciano trovare pronti, con prestazioni importanti. Detto questo l’Inter la considero una squadra forte: deve trovare continuità di risultati. Dei problemi ci sono, ma spetta a Simone Inzaghi ricompattare una squadra formata da ottimi calciatori. Poi se a Milan Skriniar si propone il rinnovo di contratto e, al momento, il giocatore lo rifiuta la questione pesa. L’Inter ha dei problemi e si è visto anche col Torino, ma ha giocatori forti e mi auguro che Inzaghi riaccenda un pochettino la fiammella: la vedo un po’ spenta».