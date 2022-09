Viktoria Plzen-Inter, Bilek rischia di non avere un big in formazione

Viktoria Plzen-Inter si giocherà alle ore 18.45, aprendo in anticipo la seconda giornata di Champions League. Il tecnico dei padroni di casa, Bilek, ha un dubbio di formazione che riguarda uno dei suoi migliori giocatori.

IN BILICO – Per Viktoria Plzen-Inter non è scontata la presenza di Tomas Chory. L’attaccante ceco, alto due metri, sabato ha segnato una doppietta nella vittoria per 2-3 sul campo del Sigma Olomouc. Ha però un problema al piede, che ne mette in dubbio la presenza. Non dovesse farcela giocherebbe Fortune Bassey, che lo ha sostituito sabato e che peraltro ha parlato nelle interviste della vigilia (vedi articolo). Fra gli indisponibili prosegue l’assenza per Jan Kopic e Jan Kliment, entrambi ancora a zero minuti a settembre. Dovrebbe invece farcela il terzino destro Milan Havel, pure lui segnalato con qualche piccolo problema ma superabile. Difficile che l’allenatore Michal Bilek si possa privare di lui.

GLI ALTRI – Il Viktoria Plzen in Champions League ha esordito perdendo 5-1 col Barcellona. Mercoledì scorso, in contemporanea col KO dell’Inter col Bayern Monaco, è stato Jan Sykora a trovare il gol del momentaneo 2-1 e nel 4-2-3-1 partirà sulla fascia destra come esterno alto. A completare i tre dietro la punta Adam Vlkanova da trequartista e il colombiano Jhon Mosquera come ala sinistra. L’alternativa è l’esperto Vaclav Pilar. In mezzo al campo scontata la presenza di Pavel Bucha e Lukas Kalvach, i due titolari davanti alla difesa. In porta ci sarà Jindrich Stanek, battuto cinque volte al Camp Nou sei giorni fa. Oltre al già citato Havel, la retroguardia dovrebbe essere composta da capitan Lukas Hejda e Ludek Pernica come centrali, con Vaclav Jemelka terzino sinistro. Anche qui senza grossi dubbi. Questa la probabile formazione di Bilek per Viktoria Plzen-Inter: Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Bassey