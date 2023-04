Curva Nord sta con l’Inter (e Lukaku): «Non è ancora tempo di giudizi!»

La Curva Nord a parlare riguardo l’episodio di Salerno con il pareggio 1-1 e le scuse di Romelu Lukaku sotto la curva. Gli ultras con un post pubblicato sui social ha preferito non giudicare, ancora per il momento, l’operato della squadra, impegnata martedì a Lisbona contro il Benfica in Champions League.

DOPO SALERNO – Questo il comunicato della Curva Nord in merito all’ultima prestazione dell’Inter contro la Salernitana e l’imminente trasferta di Lisbona: «La Curva Nord ha apprezzato le scuse di Lukaku e la prestazione del giocatore è stata positiva. Ha peccato di precisione, ma il cuore lo ha buttato in campo e questo lè quello che conta! A fine partita ha deciso di venire a scusarsi e ha chiesto fiducia e noi nonostante siamo molto delusi e arrabbiati abbiamo deciso di aspettare di intervenire… La partita di Lisbona è alle porte e la Curva Nord vuole fare quello che sa fare meglio: TIFARE L’INTER CON AMORE INCODINZIONATO. Non è questo il tempo del giudizio, ora è tempo di passione. Invitiamo tutti a sostenere la nostra squadra a Lisbona!».

Fonte: Pagina Instagram [Curva Nord Inter]