VIDEO – Inter subito in campo dopo la Salernitana: testa solo al Benfica

Inter subito in campo dopo il pareggio contro la Salernitana. Il momento non è certo dei migliori, ma la squadra martedì giocherà un quarto di finale di Champions League contro il Benfica e per questo motivo dovrà farsi trovare pronta.

ALLENAMENTO – Serve una reazione, ogni partita può essere quella giusta per provare a rialzare la testa nel momento più difficile di tutta la stagione. Nella prossima partita l’Inter giocherà la prima delle due sfide valide per i quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Squadra subito in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida.

Nerazzurri di nuovo in campo ad Appiano 🏃#ForzaInter pic.twitter.com/XSBQz3XLj9 — Inter (@Inter) April 8, 2023

Fonte: Pagina Twitter [Inter]