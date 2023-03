Cucchi: «Supercoppa italiana in Arabia? Lega Serie A insensibile!»

Cucchi si oppone alla conferma della Lega calcio di disputare le prossime quattro edizioni della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del giornalista, che ha parlato per conto delle associazioni Amnesty International Italia e Sport 4 Society.

UN GRAVE ERRORE – Riccardo Cucchi contesta la decisione della Lega di Serie A di organizzare la Supercoppa Italiana per altri quattro anni in Arabia Saudita. Così il giornalista, espressosi attraverso i canali di Amnesty Internetional Italia e Sport 4 Society: «Il rispetto dei diritti umani fa parte dei valori fondanti dello sport. Il denaro non può essere più importante dell’impegno a difenderli. È un grave errore sfruttare il calcio per operazioni di sportwashing utili solo a chi vuole nascondere la violazione dei diritti umani. Il calcio non può certamente cambiare, da solo, il mondo. Ma può impegnarsi a migliorarlo. La situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è grave. Con questa scelta la Lega di Serie A mostra assoluta insensibilità e disinteresse. L’obiettivo dello sportwashing è organizzare grandi eventi sportivi per mostrare un’immagine lontana dalla realtà e ostacolare la denuncia delle violazioni dei diritti umani. Silenzio in cambio di denaro: il calcio italiano non sia complice di queste operazioni».