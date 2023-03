Juventus, ansia per gli infortunati! Allegri ne recupera uno per l’Inter – TS

La Juventus è in ansia per la situazione infortuni: sono diversi infatti i calciatori bianconeri acciaccati. Secondo Tuttosport però arrivano buone notizie dall’infermeria: Allegri può contare su un recupero nella sfida contro l’Inter

RECUPERO – La Juventus fa la conta degli infortunati. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport a preoccupare maggiormente sono e condizioni di Federico Chiesa, alle prese con una distorsione al ginocchio destro: le condizioni dell’esterno verranno valutate solo a ridosso della sfida contro il Friburgo di giovedì. In attacco però Allegri potrebbe recuperare una pedina importante: Milik potrebbe anticipare il suo rientro dall’infortunio ed essere a disposizione del tecnico per la sfida contro l’Inter in programma domenica. Da valutare, inoltre, le condizioni di Bonucci e Bremer.

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti