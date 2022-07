Criscitiello: «Mercato Inter in grande difficoltà! Rimpianto Bremer più di Dybala»

Michele Criscitiello esprime un suo parere riguardo la situazione mercato dell’Inter dopo l’addio a Gleison Bremer e Paulo Dybala.

DIFFICOLTÀ – Michele Criscitiello è duro nei confronti dell’Inter soprattutto dopo gli affari saltati di Bremer e Dybala: «Beppe Marotta è in difficoltà perché stanno sfuggendo tutti gli obiettivi, ma la situazione è paradossale perché l’Inter era pronta a chiudere per Gleison Bremer, ma la Juventus ha rilanciato in una maniera pesantissima. Bremer è un rimpianto per l’Inter, più di Paulo Dybala. Avevi bisogno dei difensore dato che avevi un piano in uscita per Milan Skriniar e quindi ti serviva di più, la necessità era il difensore. Ora che Kalidou Koulibaly è andato al Chelsea e non hai difensori a disposizione, il mercato in uscita dell’Inter è assolutamente incartato e questo ha bloccato quello in entrata. Al momento è naufragio nerazzurro! Il mercato è in grande, grandissima difficoltà».