Lecce, in settimana nuova amichevole in attesa dell’Inter: preoccupa la difesa

Il Lecce prosegue il suo lavoro estivo prima dell’esordio in Serie A alla prima giornata contro l’Inter (vedi allenamento di oggi). In settimana la squadra allenata da Marco Baroni affronterà la prima delle due amichevoli definite nei giorni scorsi (vedi QUI).

AMICHEVOLE – Il Lecce sarà il primo avversario dell’Inter in Serie A, sabato 13 agosto alle ore 20.45 per l’esordio del nuovo campionato. La squadra allenata da Marco Baroni dopo aver terminato il ritiro in Trentino è tornata ad allenarsi in Puglia ma con sessioni di allenamento mattutine. Questa settimana è in programma una nuova amichevole, contro il Virtus Francavilla. Prima delle due amichevoli programmate nei giorni scorsi. La sfida andrà in scena venerdì 22 luglio alle ore 21:00. Ma il tecnico giallorosso c’è incertezza soprattutto per quanto riguarda la difesa, reparto che ad oggi è rimasto inalterato e senza alcun tipo di rinforzo. Ad oggi i titolari sarebbero Alessandro Tuia e Kastriot Dermaku.

Fonte: uslecce.it