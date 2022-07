Criscitiello: «Inter in grande difficoltà! Non basta solo saper acquistare»

Criscitiello, presentatore di Sportitalia, nel corso della puntata dedicata al mercato a differenza di Alfredo Pedullà prima (vedi articolo) ha bacchettato non la società dell’Inter bensì i dirigenti.

DIRIGENZA IN DIFFCOLTÀ – La dirigenza dell’Inter secondo il conduttore televisivo si è fatta sfuggire Gleison Bremer: «Io vedo l’Inter in grave difficoltà dopo oggi. Il problema a mio avviso non è la società dell’Inter ma i dirigenti che sono dei professionisti, però la Juventus li ha incartati perché gli ha fregato Bremer dopo aver venduto subito de Ligt. Non devi mettere Milan Skriniar fuori rosa non convocandolo nelle amichevoli sapendo che non puoi prendere Gleison Bremer! Nel mercato bisogna essere bravi a comprare ma anche bravi a vendere».